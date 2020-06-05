Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak -2- - Son Dakika

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak -2-

- Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceği tarihin 3 Temmuz'da Edirne'de yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi.

- Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak

İSTANBUL - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, korona virüs salgını nedeniyle ertelenen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenleneceği tarihin 3 Temmuz'da Edirne'de yapılacak toplantıda belli olacağını söyledi.

Bu yıl 3-4-5 Temmuz'da 659.'su gerçekleştirilmesi planlanan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin korona virüs salgını sebebiyle hangi tarihte yapılacağına ilişkin görüşlerin paylaşıldığı basın toplantısına TGF Başkanı Musa Aydın, Türkiye Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim katıldı.

Musa Aydın: "3 Temmuz'da yeni bir toplantı yapacağız"

658 yıldır aralıksız devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu seneki kaderinin belli olacağı tarihi açıklayan Musa Aydın, "Pandemi ata sporumuzu da olumsuz şekilde etkiledi. Paydaşlarımızla, belediye başkanımızla, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ile bu konuyu masaya yatırdık. İstişare kurulu üyelerimizle yaptığımız görüşmelerden sonra bir karar aldık. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon, Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun gayretleri, yerel yöneticilerimizin çabaları ve 82 milyon insanımızın üstün gayretleriyle Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da olduğu gibi başarılı bir mücadele verilmiş ve pandemi kontrol altına alınmıştır. Önümüzü henüz net görebilmiş değiliz. Daha önceden planlanan tarihin erken olduğunu gördük. 658 yıldır devam eden bir geleneğin devam etmesi gerektiğini, bizim kültürümüz olduğunu düşündük. Kırkpınar'ın ara vermeden yapılması konusunda görüş birliğine vardık. Biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu gördük. Edirne'de 3 Temmuz'da yeni bir toplantı yaparak gelişen süreçle ilgili karar vermeyi uygun gördük. Bu toplantıyla doğru bir karar alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Gürkan: "Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık"

Kırkpınar'la başlayarak tüm yağlı güreşleri yapma niyetinde olduklarını aktaran Recep Gürkan, "Tarihi 1 yıl önceden ilan edilen 659. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. 2020 tüm dünya için çok zor bir yıl oldu. Aslolan insan sağlığı. Bunun üzerinde bir şey yok. Ülkemizde alınan olağanüstü tedbirlerle hafif bir şekilde atlattık, atlatmaya devam ediyoruz. Yeni normalleşme sürecine başlayalı çok bir zaman olmadı. Yağlı güreş kendi içinde başka hiçbir spor dalında olmayan özelliklere sahip bir spor. Örfü, adeti, ananesiyle içerisinde dinimizin güzel geleneklerini barındıran bir alan. Güreşin sadece yenmek yenilmek olmadığını gösteren bir spor. Temasın yoğun olduğu bir sporla ilgili karar vermek kolay değil. Yağlı güreşin bütün paydaşları olarak 2020 yılında Kırkpınar'la başlayarak tüm yağlı güreşleri yapma niyetindeyiz. Bunu yaparken temel hedefimiz Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararlar olacaktır. Tüm insanlar gibi pehlivanlarımız da cazgırlarımız da bizim için çok önemli. 3-4-5 Temmuz'da yapacağımızı ilan ettiğimiz yağlı güreşlerimizi ileri bir tarihe ertelemeye karar verdik. Hem yeni normalleşme sürecini takip edeceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun direktifleri doğrultusunda 3 Temmuz'da Edirne'de bir toplantı yapacağız. O tarihte eğer bugüne kadar alınmış tedbirler, tüm vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uyumuyla ülkemiz bu krizi atlatacaktır diye ümit ediyoruz. Şartlar olgunlaşırsa, pandemi azalırsa Kırkpınar Güreşleri'nin yeni tarihini belirlemeyi arzu ediyoruz. Bu masada güreşlerin yapılmamasını isteyen hiç kimse yok. Doğru zamanda doğru şartlar oluşunca güreşi yapmak istiyoruz. Kırkpınar başta olmak üzere tüm yağlı güreşleri yapmak istiyoruz. Bunu da Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun rehberliği ışığında yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yücel Yılmaz: "Güreşleri nasıl yaparız diye istişare ediyoruz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ise güreşlerin yapılabilmesi için yoğun istişareler içinde olduklarını belirterek, "Korona başladığından itibaren güreşleri nasıl yaparız diye istişare ediyoruz. Ülkemiz bu mücadelede iyi bir sınav verdi. Güreşçilerimiz; 'Kırkpınar'dan önce sahaya ve kıspete alışmamız lazım' diyor. Pehlivanlarımız sezona hazırlanmaya devam ediyor. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği olarak amacımız geleneklerimizin yaşamasını sağlamak. Umarım memleketimiz ve dünya bu süreçten bir an önce kurtulur" ifadelerini kullandı.

Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ise konuya ilişkin görüşlerini şu cümlelerle aktardı:

"Güreşleri yapmamız lazım. Türkiye'nin artık normale dönmesi lazım. Güreşçilerimiz çok genç. Gerekli tedbirlerin alınmasını ve güreşlerin yapılmasını istiyorum. Bu süreç çok uzadı."

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak -2-

Kırkpınar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 03:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi 3 Temmuz'da belli olacak -2- - Son Dakika Spor
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