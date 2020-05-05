Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi haziranda belli olacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle hemen hemen bütün spor organizasyonları iptal edildi. 659 yıllık bir geçmişe sahip olan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin kaderi de önünüzdeki ay yapılacak toplantı sonrasında belirlenecek. TGF Başkanı Musa Aydın, Kırkpınar'ın düzenlenebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.



Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin düzenlenmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Musa Aydın, "Tüm dünya çok önemli bir süreçten geçiyor. Yağlı güreş bizim kültürümüz. Özellikle Kırkpınar 659 yıllık bir geçmişe sahip. Biz bu organizasyonun yapılması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak, Bilim Kurulumuz ve Sağlık Bakanlığımızın değerlendirmeleriyle, Spor Bakanlığımızın alacağı kararlar çok önemli. Kırkpınar konusunda 6 Haziran tarihinde yapacağımız toplantıda net bir sonuç ortaya çıkacaktır" dedi.



"Güreşçilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz"



Korona virüs önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması geldiği günden bu yana çok önemli bir çalışmanın altına imza attıklarını belirten Musa Aydın, "İl temsilcilerimizle birlikte hemen harekete geçtik. Güreş ailesinin içinde yer almış tüm 65 yaş ve üzeri büyüklerimizi kapı kapı dolaşarak ziyaret ettik. Bu noktada ihtiyaçlarının giderilmesini sağladık" diye konuştu.



'Evde kal ama hareketsiz kalma' sloganı çerçevesinde 65 yaş ve üzeri güreşçiler için spor malzemesi ve kondisyoner eşliğinde video hazırlayarak adreslerine gönderdiklerini ifade eden Aydın, "Yüzlerce büyüğümüzün evde kaldıkları süre içerisinde spor yapmalarını sağlıyoruz. Tüm ülkemizde 65 yaş ve üzeri güreşçilerimize ulaşmaya devam ediyoruz. Yasak sona erene kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



"Rehavete kapılmamamız lazım"



Sağlık Bakanlığı'nın sistemli ve özverili çalışmaları çerçevesinde dünyaya örnek bir şekilde korona virüsle mücadele ettiklerini vurgulayan Aydın, "Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere gece gündüz demeden çalışan tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyoruz. Her gün çok güzel sonuçlar geliyor. Ama bu sonuçlar bizi asla rehavete sokmamalı. Henüz bu sıkıntıdan tam olarak kurtulmuş değiliz. Yetkililerin tüm uyarını dikkate alarak mümkün olduğunca evde kalmalı ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamalıyız. Unutmamak lazım ki bu süreçten ancak birlikte olursak kurtulabiliriz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL