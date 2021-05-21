SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak - Son Dakika

SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak

21.05.2021 10:27
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak, System.String[]

SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacakOlgay GÜLER / EDİRNE,(DHA)- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydan'ında seyircisiz olarak yapılacağını söyledi.

SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak

Olgay GÜLER/ EDİRNE,(DHA)- Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin, 2-3-4 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydan'ında seyircisiz olarak yapılacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından hazırlanan, 'Covid-19 Pandemisi Sürecinde Düzenlenecek Yağlı Güreş Organizasyonlarında Alınacak Tedbirlere İlişkin Kılavuz' kapsamında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Kumluca Yağlı Güreşleri ve Bursa Geleneksel Çalı Güreşleri'nin gerçekleştirilebileceğine, salgın tedbirlerinin uygulanması şartıyla onay verdi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından 660'ncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2-3-4 Temmuz 2021 tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda seyircisiz olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Çok istemelerine ve her şartı denemelerine rağmen 2020 yılında Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bu yıl 660'ıncısını gerçekleştirecek olmalarının heyecanını yaşadığını kaydeden Gürkan, Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de salgın halen devam ediyor ama salgın tedbirleri kapsamında da normalleşme adımları atılıyor. Geçen yıl yapamadık ama bu yıl güreşleri yapabilmek için uzun zamandır temaslarımız devam ediyordu. Binlerce yağlı güreş pehlivanı ve yüzbinlerce yağlı güreş sever vatandaşımızın gözü-kulağı bu yönde olumlu bir karar alınmasındaydı. Güreş Federasyonumuz başta olmak üzere, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve üyeleri olarak bizler büyük çaba sarf ediyorduk. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bu yönde bir karar alarak, 3 yağlı güreşin seyircisiz olarak Covid-19 salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilmesini uygun buldu ve kararı bizlere iletti. Merak ve heyecan içinde 2-4 Temmuz tarihlerini bekliyorum dedi.

Güreşlerin seyircisiz gerçekleştirileceğini, salgınla ilgili her türlü tedbirin uygulanacağını söyleyen Gürkan, 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin televizyondan canlı olarak yayınlanacağını da belirterek önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgileri kamuoyu ile paylaşacaklarını da ifade etti.

SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak
SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Kırkpınar Yağlı Güreşleri, seyircisiz yapılacak - Son Dakika Spor


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