Kırkpınar yolcusu güreşçiler, başkan yardımcısı Gül ile bir araya geldi

Kemer Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, bu yıl düzenlenecek olan 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde, baş ve başaltı kategorisinde mücadele edecek olan İsmail Erkal ve Gürkan Balcı'ya başarılar diledi.

Kemer Belediyesi'nin güreşçileri İsmail Erkal ve Gürkan Balcı, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül ile bir araya geldi.

Pehlivanlara her türlü desteği verdiklerini ifade eden Başkan Yardımcısı Gül, "Başta Kemer Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu olmak üzere Kemer Belediyesi olarak güreşçilerimize tam destek veriyoruz. Zor bir spor yapıyorlar. Belediye olarak güreşçilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Başkanımız Necati Topaloğlu'da kendilerine başarı dileklerini iletti. Kırkpınar'da kendilerinden madalya bekliyoruz. Kemerimize Edirne'den madalya ile döneceklerinden şüphemiz yok. Allah yardımcıları olsun" diye konuştu.

"Madalya ile dmöneceğiz"

Kemer Belediyesinin ve Kemer halkının tüm desteğinin arkalarında olduğunu bildiklerini ifade eden İsmail Erkal, " Necati Topaloğlu ve başkan yardımcımız Emin Gül, desteklerini hiçbir zaman bizden esirgemediler. Her zaman yanlarımızda oldular ve olmaya da devam ediyorlar. İnşallah Edirne'den Kemerimize madalya ile döneceğiz. Belediyemizin adını orada en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi. - ANTALYA