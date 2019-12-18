"Kırkyalan" filminin galası yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kırkyalan' filminin galası yapıldı - Son Dakika

"Kırkyalan" filminin galası yapıldı

6 saat önce

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Rüyhan Duralı'nın kaleme aldığı "Kırkyalan" filminin galası yapıldı.

Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğuna oturduğu, senaryosunu Rüyhan Duralı'nın kaleme aldığı "Kırkyalan" filminin galası yapıldı.

Yapımcılığını Erdi Yapım'ın üstlendiği filmin ekibi, Kanyon AVM'de gerçekleştirilen galada basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Filmin yönetmeni Hamdi Alkan, güzel bir film yaptıklarını dile getirerek, "Çalıştık, çabaladık. Pınarhisar'da ve Kırklareli'nde çok keyifli bir çalışma yaptık. Çekimlerimiz 4 hafta kadar, hazırlığımız da yaklaşık 6 ay sürdü. Rüyhan Duralı'nın hikayesiyle çok keyif aldık, çok severek çalıştık." dedi.

Rüyhan Duralı da, "Bu işe başlarken iyi insanlarla iyi film yapmak istiyorduk. Muhteşem insanlarla çok güzel bir film yaptık. Bunu salondan çıkınca insanların gülümsemesinden, mutlu olmasından anlayacaksınız." diye konuştu.

Oğuzhan Uğur ise heyecanlı olduklarını söyleyerek, "Sette aile gibiydik. Çok eğlendik ve çok güzel bir film ortaya çıkarttık." ifadelerini kullandı.

Filmin güzel bir Trakya hikayesi olduğuna işaret eden Timur Acar da, "(Film) Balkanlardan gelen soğuk hava değil, bu sefer sıcacık bir havayla geldi." değerlendirmesini yaptı.

Filmin oyuncularından Zeynep Alkan da "Biz çekerken çok eğlendik umarım seyircimiz de aynı şekilde çok güler ve çok eğlenir." temennisinde bulundu.

Oyuncu Ataberk Doğan da filmin ekibiyle olmaktan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu ifade etti.

Ferdi Sancar ise "Herkesin eline koluna sağlık çok güzel sımsıcak bir film oldu. Umarım seversiniz." şeklinde konuştu.

Pınarhisar Belediye Başkanı İhsan Talay ise ilçe ve bölge halkı olarak çekimlerden çok keyif aldıklarını belirterek, "Film çekilirken muhteşem bir atmosfer vardı. Bütün enerji Trakyayı sardı. Çok başarılı bir film olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bir Trakya komedisi olan filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Berat Yenilmez, Hakan Meriçliler, Ceren Taşçı, Melis Sabah ve Sinan Bengier yer alıyor.

Komedi türündeki film, 20 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Müziklerinde Barış Aryay'ın imzası bulunan film, evleneceği için mesut olan Sadık'ın, bir anda kontrolden çıkan düğün öncesi kutlamasında olanları konu ediniyor.

Rüyhan Duralı, Hamdi Alkan, Yönetmen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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