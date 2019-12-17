Kırlangıç balığı 50 liraya düştü - Son Dakika
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Kırlangıç balığı 50 liraya düştü

6 saat önce

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan kırlangıç balığı, geçen aylarda kilosu 150 TL'yi bulurken şimdi ise 50 liradan satışa sunuluyor.

Kırlangıç balığı 50 liraya düştü, System.String[]

Sinop'ta kıyı balıkçıları tarafından avlanan kırlangıç balığı, geçen aylarda kilosu 150 TL'yi bulurken şimdi ise 50 liradan satışa sunuluyor.


Balıkçı İsmail Değer, bu dönemlerde balıkçılarının ağlarına daha çok kırlangıç balığı takıldığını, o nedenle fiyatının düştüğünü söyledi. Kırlangıç balığının alıcısının genellikle restoranlar olduğunu belirterek, "Farklı bir balık olduğu için genelde restoranlar ve oteller alıyor. Bugün tutulan balığımız 2 taneydi, biri satıldı. Bu aylarda daha sık tutulduğu için fiyatı 50 TL'ye düştü. Tezgahtaki balık 3 kilo geliyor, 150 TL'ye satılıyor. Bu balığın çorbası ve buğulaması çok lezzetli oluyor. Ama isteyen şiş veya ızgara da yapabilir" dedi. - SİNOP

Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:22 Kaynak: İHA
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