Kırlangıç Balığı Ağlara Takıldı
1 saat önce
Ordu'nun Fatsa ilçesinde nesli tükenmekte olan, yıllar sonra ağlara takılan kırlangıç balığı şaşırttı.
Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde nesli tükenmekte olan, yıllar sonra ağlara takılan kırlangıç balığı şaşırttı.
3 kilogram ağırlığındaki kırlangıç balığı, Ordu'nun Fatsa İlçesi'nde Hakan Şahin
'in balık ağına takıldı. Şahin, kırlangıç balığının son yıllarda ender rastlanan balıklar arasında bulunduğunu belirterek, "Kırlangıç balığı yerelde 'uçar balığı' olarak tanınır. Bu tür balıkların nesli artık tükendi. Bu kiloda uzun yıllar sonra yakalanması bizi de şaşırttı. Uçar balığı lezzetiyle ve rengarenk güzelliğiyle de ünlüdür" dedi.
Kırlangıç balığı tezgahlara inmeden bir vatandaş tarafından satın alındığı öğrenildi. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:06 Kaynak: İHA
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