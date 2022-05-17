Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika
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Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü

17.05.2022 12:56
Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü

Beylikdüzü Kırlangıç Festivalinde ortalık savaş alanına döndü.

Beylikdüzü Kırlangıç Festivalinde ortalık savaş alanına döndü. Yan bakma kavgasında gençler tekme tokat birbirine saldırırken, bariyer üzerinden atlayarak uçan bir genç cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Beylikdüzü Yaşam Vadisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Belediyesinin düzenlendiği" Kırlangıç Gençlik Festivalinde" sahne alan "Off the Record" isimli rock grubunun konserinde ortalık birbirine girdi. 50-60 kişilik grup "yan bakma" sebebiyle birbirine girdi. Tekme tokat ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Az sayıda zabıta ekipleri kavgayı ayırmakta güçlük çekerken etrafta polisin olmaması dikkat çekti. Kavga bir süre sonra konser alanı dışına taşınırken, etkinlik bir süre daha devam etti. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü
Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü

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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, gençlik, kavga, Savaş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırlangıç Gençlik Festivalinde ortalık savaş alanına döndü - Son Dakika


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