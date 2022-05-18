Kırlangıç Vadisi yeşile büründü - Son Dakika
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Kırlangıç Vadisi yeşile büründü

18.05.2022 14:07

Kırlangıç Vadisi yeşile büründü Kayseri'de güzelliği ile doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri olan Kırlangıç Vadisi, yaz aylarının gelmesiyle beraber yeşile büründü.

Kırlangıç Vadisi yeşile büründü

KAYSERİ - Kayseri'de güzelliği ile doğaseverlerin uğrak mekanlarından biri olan Kırlangıç Vadisi, yaz aylarının gelmesiyle beraber yeşile büründü.

Melikgazi ilçesi sınırları içerisinde yer alan Kırlangıç Vadisi, yaz aylarının gelmesiyle beraber yeşile büründü. Vadidin ortasında yer alan akarsuda Erciyes Dağı'ndaki karların erimesiyle coştu. Vadi de bulunan birbirinden güzel çiçeklerin de renk açmasıyla güzel manzara oluştu.

Derin vadi, doğal güzelliği ile fotoğrafçıların da uğrak noktası haline geldi.

Kırlangıç Vadisi yeşile büründü
Kırlangıç Vadisi yeşile büründü
Kırlangıç Vadisi yeşile büründü
Kırlangıç Vadisi yeşile büründü

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

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