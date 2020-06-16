Kırlangıçlar yuva yaptığı kuma dokunmuyorlar - Son Dakika

Kırlangıçlar yuva yaptığı kuma dokunmuyorlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi, 2 yıldır kırlangıçları konuk ediyor.

Kırlangıçlar yuva yaptığı kuma dokunmuyorlar, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli Şantiyesi, 2 yıldır kırlangıçları konuk ediyor. Kırlangıçların, yola serilecek temel malzeme içerisine yuva yapmaları nedeniyle oradaki kum, 2 yıldır kullanılmazken, kırlangıçlar, temel malzemenin içine yaptıkları yuvaları ve yuvaların etrafındaki uçuşları ile adeta görsel bir şölen sunuyor.


Sokak Hayvanları için hayata geçirdiği projeler ve çalışmalarla adından övgüyle bahsettiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Salihli şantiyesinde de kırlangıçlara ev sahipliği yapıyor. Kırlangıçların, yola serilecek temel malzeme içerisine yuva yapmaları nedeniyle oradaki kum, 2 yıldır kullanılmıyor. Kırlangıçlar da kendileri için ayrılan ve yuva yaptıkları alanda uçuşları ile adeta görsel bir şov sunuyor. Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanlığından konu ile ilgili yapılan açıklamada, mevcut alanda yola serilecek temel malzemenin bulunduğu, yaklaşık 2 yıl önce kırlangıçların burada kendilerine yuva yaptıklarının görülmesi üzerine kuma dokunulmadığı ve can dostlarımızın kullanımına bırakıldığı ifade edildi. - MANİSA

Salihli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 03:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırlangıçlar yuva yaptığı kuma dokunmuyorlar - Son Dakika

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