Kırlangıçların beslenme anları fotoğraflandı - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Eskikaraağaç Mahallesi'nde kırlangıçlar, yuvalarından uçmaya başladı. Anne kırlangıçların yuvadan uçan yavrularını gölün sazlıklarında beslemeye devam ettiği anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
Yazın sıcak ülkelerden göç ederek, şehir içinde yaptıkları çamurdan yuvalarda yumurtlayan kırlangıçlar, yavrularının büyümesiyle beslenme telaşına düştü. Yuvadan ayrılan yavrular ise yakınlardaki sazlıklarda tüneyip, beslemeye devam etmeyi bekliyor.
Nisan ayıyla birlikte Afrika kıtasından yola çıkıp, Türkiye'ye ve tüm Avrupa'ya yayılan kırlangıçlar, ağustos itibarıyla dönüş yolculuğuna başlıyor. Türkiye'de 7 farklı kırlangıç türü bulunuyor.