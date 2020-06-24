Kırlangıçların yavruları uçana kadar tadilata ara verdi - Son Dakika

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, evine tadilat yaptıran vatandaş, tavana yuvalarını kuran kırlangıçların yavruları uçuncaya kadar onarıma ara verdi.



Salur Mahallesinde emekli polis memuru Fahri Özmen, evinde tadilat yaparken, kırlangıç yuvasına rastladığını, bu yüzden tadilata ara verdiğini söyledi. Özmen, iki odayı tek oda haline getirmek için aradaki duvarı yıkmaya çalışırken, kırlangıç yuvasını gördüğünü ve ustaya tadilatı durdurmasını söylediğini belirtti. Emekli polis memuru Özmen, "Ne zaman kırlangıcın yavruları uçup yuvalarını terk ederlerse tadilata devam edeceğiz. Şu anda o hayvanlara kıyamam" şeklinde konuştu. - BALIKESİR