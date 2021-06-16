KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Ahmetbey beldesinde, binlerce büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğin yem deposunda, yangın çıktı. Henüz nedeni belirlenemeyen yangının söndürme çalışmalarına, Kırklareli, Lüleburgaz ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye sevk edildi. Çıkan yangında yem deposu kullanılmaz hale gelirken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Kırlareli'de büyükbaş hayvan çiftliğinde yangın, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi - Son Dakika