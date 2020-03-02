Kirlenen dere isyan ettirdi - Son Dakika
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Kirlenen dere isyan ettirdi

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsal Ömerli Mahallesi'nde sayıları her geçen gün artan büyükbaş hayvan çiftlikleri, atıklarını Manyas Gölünü besleyen Çayır Deresine bıraktıkları iddiasıyla protesto edildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsal Ömerli Mahallesi'nde sayıları her geçen gün artan büyükbaş hayvan çiftlikleri, atıklarını Manyas Gölünü besleyen Çayır Deresine bıraktıkları iddiasıyla protesto edildi.

Bandırma'nın Ömerli Mahallesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftlikleri hayvansal atıklarını mahallenin 1 km yakınında bulunan ve tarla sulamasında sıklıkla kullanılan Çayır Deresi'ne bıraktıkları gerekçesiyle Bandırma Kent Konseyi ve STK'larca protesto edildi. Protesto kapsamında büyükbaş hayvan çiftliklerinin bulunduğu alanda toplanan 250'ye yakın vatandaşa Ömerli Mahallesi sakinleri de destek verdi.

Protesto açıklamasına katılanlar adına konuşan Bandırma Kent Konseyi Başkanı Dr. Murat Ergöz, "Erikli Mahallemizde kurulu bulunan ve yaklaşık 3 bin büyükbaş hayvanı bulunan hayvan çiftlikleri, atıklarını herhangi bir arıtma işlemine tabi tutmadan, olduğu gibi, Manyas Gölü'nü besleyen Çayır Deresine bırakarak, dereyi ve dolayısıyla Manyas Gölünü kirletmektedirler. Ayrıca damdaki hayvanların yaydıkları koku, sıvı sızıntısı, çoğalmalarına neden oldukları sinek, böcek, haşere ile mikroorganizmalar çevre ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Manyas Gölü ve Çayır Deresinden alınan sulama suyunun kalitesinin düşmesi civardaki tarımsal üretimi de olumsuz yönde etkileyecektir" dedi.

MUHTAR KARACA: "KÖYÜMÜZDE TARIM YOK OLACAK"

Büyükbaş Hayvan Çiftlikleri önündeki basın açıklamasının ardından toplu halde Çayır Deresine giden vatandaşlar burada dereye atılmakta olan hayvansal atıkları gözlemledi. İHA'ya konuşan Ömerli Mahallesi Muhtarı Murat Karaca, "Köyümüzün derelerine yukarı bölgede bulunan hayvan damlarından dolayı aşırı pislik akıtılmaktadır. Derelerimiz şu mevsimde başladığımız sulama işlerinde ihtiyacımız olan suyu kullanamamaktayız. Yetkililerimize sesleniyoruz. Bu gidişle köyümüzde tarım tamamıyla yok olacaktır. Bu konuda bir önlem almalarını istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Münife Işık ve Gülümser Karaca ise büyükbaş hayvan çiftliklerinden geldiği iddia edilen koku ve hayvansal atıkların köyde yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek, "Biz tarlamızı ekemiyoruz. Ektiğimizde bu pisliklerden hastalık bulaşacak her yere. Deremizle doğduk deremizle ölelim. Bir kişi para kazanacak diye bizler ölmeyelim" dediler.

(İbrahim Aldemir/İHA)

Kirlenen dere isyan ettirdi

Bandırma, Manyas, Ömerli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:20 Kaynak: İHA
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