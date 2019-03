Kirlenen Eber Gölü'nde Balık Yerine Kamıştan Ekmeklerini Kazanıyorlar

TÜRKİYE'nin 12'nci büyük gölü olarak bilinen Eber Gölü, kuraklığın yanı sıra fabrika atıkları ve evsel atıklar nedeniyle de kirlendi.

TÜRKİYE'nin 12'nci büyük gölü olarak bilinen Eber Gölü, kuraklığın yanı sıra fabrika atıkları ve evsel atıklar nedeniyle de kirlendi. Göl kirlenince balıkçılık sona erdiği gibi kamışçılık da azaldı. Gölde 20 yıldır kamışçılık yaparak, geçimini sağlayan Ahmet Koçyiğit, "Eskiden bir yerde ot biçer, bir yerden su içerdik. O kadar temizdi gölümüz. Şu an su seviyesi yok denecek kadar az. Sazlıklar bile su kirliliğinden eğri çıkıyor. Göl ölünce herkes çekildi, gitti" dedi.



Konya'daki Akşehir Gölü'nü besleyen, Afyonkarahisar'daki Eber Gölü, son 10 yıldır kuraklıkla mücadele veriyor. Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olarak bilinen Eber, fabrika atıkları ve evsel atıkları nedeniyle artık kendini temizleyemez duruma geldi. Yıllar önce balıkçılık ve kamışçılık ile çevredeki köylülerin geçim kaynağı olan gölde, su seviyesinin azlığı ve kirlilik yüzünden balıkçılık bitti. Kamışçılıkla geçimini sağlayanların da sayısı azaldı.



'HER YERE SETLER ÇEKİLİNCE GÖL BESLENEMİYOR'



Eber Gölü'nde 20 yıldır av rehberliği, balıkçılık ve kamışçılık yapan Ahmet Koçyiğit, gölü besleyen derelerin önüne çekilen setler nedeniyle temiz su akışının kesildiğini söyledi. Fabrika atıkları ve evsel atıklarla da kirlenen gölde balıkçılığın sona erdiği gibi kamışçılığın da azıldığını kaydeden Koçyiğit, "Çocukluğumuz gölde geçti. Suyun en az olduğu yer 6- 7 metreydi. Bir yerde ot biçer, bir yerden su içerdik. O kadar temizdi gölümüz; ama şu anda su yok. Her yere setler çekilince göl beslenemiyor. Göl beslenemeyince de devir yapamıyor. Böylelikle de içerisindeki bütün canlılar ölüyor. Bataklıklar yüzeye çıktı. Afyonkarahisar'ın lağım suyu ve bazı ilçelerinden kirli atık sular geliyor. Göldeki kerevizi, turna balığı, kadife balığı, sazan balığımız vardı. Bunların hepsi su kirli olunca kalmadı öldü. 'Yok' denecek kadar az bir balık var" diye konuştu.



Eber Gölü'ndeki kirlilikten hem göldeki canlıların hem de yöre sakinlerinin olumsuz etkilediğini belirten Koçyiğit, "Sazlıklar bile suyun kirliliğinden eğri çıkıyor. Önceden balıkçı evlerinde 7- 8 kişi kalır, burada saz biçip, kağıt fabrikasına satardı. Göl ölünce herkes çekildi gitti. Şu anda göl çevresinde 5 arkadaşımız saz biçiyor" dedi.



'GÖLE BAKIM YOK'



Artık eskisi gibi kamışlıktan da gelir sağlanamadığını kaydeden Koçyiğit, "Kamışın bağ fiyatı 3-4 lira civarındadır. Günde 80 ile 100 lira arasında bir kazancımız oluyor; ancak kayığın motoruna mazot alıyoruz, nakliyesine de para ödüyoruz. Bize kalan 30 lira. 100 bağ kamış satarsak 400 lira para alıyoruz. Zaten 200 lirası mazota gidiyor. Kendi giderlerimizle beraber bize 150 lira para kalıyor. 100 lirayı da devlete vergi olarak veriyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir belge almamız gerekiyor. Onu almazsak 20 bin ile 200 bin lira arasında ceza yazılıyor. Ceza işlemi çok; ama göle bakım yok. Daha önceleri 3 bin kişi burada çalışırdı. Şimdi tüccarlar geliyor, kamışı onlara satıyoruz. Onlar da seçerek alıyor, eğri kamışları almıyorlar" diye konuştu.



Eber Gölü'nün daha önce Akşehir Gölü'nü beslediğini de dile getiren ahmet Koçyiğit, "Buraya öncelikle kaynak suyu verilmesi gerekiyor. Buradaki suyun temizlenmesi için su devir yapacak. Buraya gelen fazla su önceden Akşehir Gölü'ne gider orayı beslerdi. Geçen sene kurumak üzereydi. Son yağışlarla birlikte biraz da olsa nefes aldı. Dün Eber'di, bugün geberdi. Görenler inanamıyor, 'Eber Gölü'ne ne olmuş?' diyorlar" dedi.



