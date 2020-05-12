Kirletilen kanyonda temizlik - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki doğal güzelliğe sahip kanyon, duyarsız kişilerce kirletildi. 5 kişilik bir grup, el ele vererek kanyonda temizlik yaptı.

Turistik İçmeler Mahallesi'nde, iki kilometre uzunluğunda Milli Parklar Müdürlüğü sorumluluğundaki kanyonun hali yürekleri burktu. Doğa tutkunlarının kaya tırmanış ayakkabı ve elbiseleriyle gittiği sarp ve kaygan zeminli kanyon, çöplüğe döndü. Kanyonun eşsiz güzelliğinin çöplerle dolduğunu ve duvarların spreyle boyandığını öğrenen 5 mahalle sakini, harekete geçti. Topluluk, sabah tırmanış ayakkabılarını giyip urganlarını da yanlarına alarak kanyona girdi. Topluluk el ele verip; meşrubat ve alkollü içki şişeleri, izmarit ile plastik atık gibi çöpleri topladı. 7 saat süren temizlik çalışmasına katılanlardan Ali Demirtaş, "Bu yeri bilen kişiler korumak yerine zarar vermiş. İçmeler yaşayanları olarak bu doğal güzelliğimize zarar verildiğini duyarak, gönüllü 5 arkadaşımızla ekipmanlarımızı alıp gittik. Gördüğümüz manzara bizi çok üzdü. 7 saate yakın bir çevre temizliği ile çöpleri topladık. En çok zorlandığımız doğal oluşan kayaların üzerine sprey boya ile yazıları çıkarmaktı. Bu doğal güzelliklerimizin denetlenmesi ve koruma altına alınması lazım" dedi.