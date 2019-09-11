"Kirli emeller peşinde olanlar ile mücadele edeceğiz"

Van AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Van özelinde teşkilat olarak başarılarımızı gölgelemeye çalışan, kirli emellerle, kirli oyunlar içerisinde olan, partimizin ve şahsımın siyasi kimliğini kullanıp, çıkar ve menfaat sağlayanlara partimizin ilkeleri gereği fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Türkmenoğlu, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, partisinin vizyon ve misyonu çerçevesinde görevini en iyi şekilde yürütmenin gayreti içerisinde olduğunu söyledi.

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla mücadele ettiğini ifade eden Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Van özelinde teşkilat olarak başarılarımızı gölgelemeye çalışan, kirli emellerle, kirli oyunlar içerisinde olan, partimizin ve şahsımın siyasi kimliğini kullanıp, çıkar ve menfaat sağlayanlara partimizin ilkeleri gereği fırsat vermeyeceğiz. Bu kapsamda bazı kişi veya kişilerin partimiz ve adımı kullanarak iş vaadi karşılığı şahsi menfaat elde ettikleri bilgisi emniyet güçlerimize ve adli makamlara bildirildi. Bunun üzerine kapsamlı bir operasyon başlatılmıştı. Yapılan operasyonda birçok kişi gözaltına alındı, sorgulamalarının ardından adli makamlara sevk edilen bazı kişiler tutuklandı. Geniş kapsamlı operasyon devam etmekte. İfadeler doğrultusunda her geçen gün şikayetçi sayısı artıyor. Bu konuda her kim olursa olsun gerek şahsımı, gerekse temsil ettiğim siyasi partimin kullanılmasına fırsat vermeyeceğimi ve bu kirli emeller peşinde olanlar ile mücadele edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum."

AK Parti'nin itibar ve değerlerine leke sürmeye çalışanlara asla müsaade etmeyeceklerini belirten Türkmenoğlu, "Toplumda AK Parti'yi iş bulma kurumu haline getirenler, bu tür kişisel menfaatlere zemin hazırlamışlardır. İşveren ile iş arayan arasında köprü görevi gören İş-Kur Müdürlüğü'dür. Burada hakkıyla iş arayan kardeşlerimizi vasfına uygun iş imkanları ile buluşturma görevi İş-Kur Müdürlüğümüze aittir. Bundan sonra partimizin adıyla şahsi menfaat sağlamaya çalışanlar var ise bunların tarafımıza veya adli makamlara bildirilmesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.