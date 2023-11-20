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Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi - Son Dakika

Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi

Kirli Sepeti dizisinin dün akşam yayınlanan bölümünde kara para ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanan Engin ve Dilan Polat'a gönderme yapılarak ''Artık o enerciii diye bağıran kadının kocasıyla koğuş arkadaşı olur'' denildi.

20.11.2023 15:40  - Güncelleme: 15:45

Gösterişli hayatıyla isimlerinden söz eden Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve örgüt kurma suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanması ülke gündemine oturdu. Kirli Sepeti dizisinde de Polat çiftine bir gönderme yapıldı.

"ENERCİİ DİYE BAĞIRAN KADININ KOCASIYLA KOĞUŞ ARKADAŞI OLUR"

Ayça Bingöl, Ceren Moray, Halil İbrahim Ceyhan, Gözde Seda Altuner, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç, Cansu Tosun ve Devrim Yakut gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Kirli Sepeti dizisinin son bölümündeki gönderme dikkat çekti. Gözde Seda Altuner'ın hayat verdiği Nergis'in vergi kaçırdığı ortaya çıkan eski kocasının cezaevine girme ihtimaliyle ilgili konuşurken "Artık o enerciii diye bağıran kadının kocasıyla koğuş arkadaşı olur" demesi dikkat çekti.

Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi

ENGİN-DİLAN POLAT OLAYINDA NE OLDU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanarak Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Toplam 19 saat süren işlemlerin ardından 18 şüpheliden aralarında Engin Polat, Dilan Polat, Sıla Doğu, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Doğu ve Can Polat'ın olduğu 12 kişi tutuklanırken 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında adliye sevk edilen 2 şüpheli daha tutuklanmıştı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14 olmuş; 9 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklular, Silivri'de bulunan Marmara Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi

SEZGİN POLAT VE ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE SEVK EDİLDİ

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi
Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi
Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi

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Son Dakika Hukuk Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kirli Sepeti dizisinde dikkat çeken Dilan Polat göndermesi - Son Dakika
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