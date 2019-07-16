Kirli sular mısır koçanıyla temizlenecek

Kirli sular mısır koçanıyla temizlenecekMısır koçanından yola çıktılar, Paraguay'da Türkiye'yi temsil edeceklerKirli akarsuları mısır koçanı projesiyle temizleyeceklerBaşarı sağladıkları projeyi tüm dünyada yaygınlaştırarak, kirli suların temizlenmesini hedeflediklerini söyleyen Manisa Bilim ve Sanat Merkezi Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker:"Öncelikle mısır koçanı ile başladık. Mısır koçanını küçültmenin ardından yakarak aktif karbon haline getirdik. Bu aktif karbonun boyar maddeleri kendisine adsorbe etme özelliğini kullanarak sulardaki boyar maddeleri temizlemeyi başardık."MANİSA - Manisalı lise öğrencileri, Gediz Nehri'ndeki kirliliği önlemeye yönelik mısır koçanından yola çıkarak hazırladığı proje, Paraguay'da düzenlenecek olan Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Öğrenciler su kirliliğini temizlemede yüzde 95 başarı sağlanan projelerini yaygınlaştırarak dünya üzerindeki tüm kirli suları temizlemeyi hedefliyor.Manisa Bilim ve Sanat Merkezi 11'nci sınıf öğrencileri Yiğit Efe Turhan ve Azra Duru Alkış, Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker ile birlikte hazırladıkları projeleriyle küresel su kirliliği sorununa çözüm getirdi. Manisa'nın ortasından geçen Gediz Nehri'nin kirliliğinden ilham alan öğrenciler, projelerinde daha önce dünya üzerinde hiç denenmemiş ve ülkemizde organik atık olan mısır koçanlarını kullandı. İlk olarak mısır koçanlarını küçülten öğrenciler, daha sonra mısır koçanlarını laboratuvar koşullarında aktif karbona dönüştürdü. Oluşturulan aktif karbonu farklı derişimlerdeki metilen mavisi çözeltileriyle karıştıran öğrenciler, UV-VIS spektrofotometre cihazı yardımıyla aktif karbonun adsorbans değerlerini ölçtü. Yapılan ölçümlerin sonucunda mısır koçanından elde edilen aktif karbonun sulardaki boyar maddeleri tutma özelliğinin olduğu belirlenmesinin yanı sıra, projenin sudaki kirliliği de yüzde 95 önlendiği bilimsel olarak kanıtlandı. Öğrenciler 'Mısır koçanından elde edilen aktif karbonun sulardaki boyar madde giderimin de kullanılabilirliği ve farklı ortamların adsorpsiyona etkisi projesi' ile 2020 yılında Paraguay'da düzenlenecek olan Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.Çalışmalar bir yıl sürdüHazırladıkları proje ile akarsulardaki boyar maddeleri doğal yollarla en uygun maliyetle temizlenmesinin mümkün olduğunu dile getiren BİLSEM Fen Bilgisi Öğretmeni Selman Ülker, projeyi 1 yıllık çalışmanın ardından tamamladıklarını söyledi. Dünyadaki tüm kirli suların temizlenmesini hedeflediklerini kaydeden Ülker, "Burada üstün yetenekli öğrencilerle çeşitli projeler, etkinlikler ve deneyler yapıyoruz. Bu yaptığımız projemiz de Manisa'daki atık suların temizlenmesi yönünde bir çalışma yaptık. Manisa bir sanayi bölgesi olduğu için fabrika atıklarının sulara karışması sonucunda sular kirleniyor. Gediz Nehri'ne baktığımız zaman Gediz Nehri'nde ciddi bir kirlilik oranı var. Öğrencilerimle birlikte Gediz nehrinde kirliliği azaltmaya yönelik bir çalışma başlattık. Yaklaşık 1 yıl sürdü. Organik atıkları kullanarak problemin çözümü noktasında nasıl bir temizleme yapabiliriz düşüncesiyle başladık. Öncelikle mısır koçanı ile başladık. Mısır koçanını küçültmenin ardından yakarak aktif karbon haline getirdik. Bu aktif karbonun boyar maddeleri kendisine adsorbe etme özelliğini kullanarak sulardaki boyar maddeleri temizlemeyi başardık. Bu şekilde yaygınlaştırarak, tüm dünyadaki kirli suların temizlenmesini hedefliyoruz. Proje ile ülkemizi kimya alanında Paraguay'da düzenlenecek olan uluslar arası bilim yarışmasında temsil edeceğiz. 2020 yılının Temmuz ayında gidiyoruz. Umarım güzel sonuçlarla döneriz ve dünyadaki su kirliliği için bir farkındalık oluşturabiliriz" diye konuştu."Yüzde 95 başarı sağladık"11'nci sınıf öğrencisi Yiğit Efe Turhan, proje ile yüzde 95 başarı sağladıklarını belirterek, "Bu projemizi geliştirirken kirli olan Gediz Nehri'mizden ilham aldık. Bu projeyi 1 sene boyunca geliştirdik. 1 sene boyunca mısır koçanını nasıl aktif karbona çevirebiliriz, bu aktif karbonu nasıl atık sularda kullanacağımızı düşündük. Deneylerimizi bu doğrultuda gerçekleştirdik. Bu çalışmayla yüzde 95'lere varan bir başarı elde ettik. Yüzde 95 bizim beklediğimizden yukarıda bir rakam oldu. Projemizde ülkemizde çok yetiştirilen ve tamamen atık olan mısır koçanının kullanılmasının önemi çok büyük. Tamamen atık olan bir maddeden bu başarıyı elde etmemiz son derece olumlu ve güzel. Dünyada buna benzer çalışmalar yapılmış fakat daha önce mısır koçanı kullanılarak, yapılan hiçbir çalışma bulunmamaktadır" dedi."Gurur verici"Öğrencilerden Azra Duru Alkış ise çok mutlu olduklarını söyledi. Alkış, şöyle devam etti: "Projede büyük bir sorun ele alınır ve biz bu sorununa nasıl çözüm bulacağımız konuşulur. Bizim büyük problemimiz Gediz oldu. Nasıl çözüm bulacağımızı da aktif karbon yöntemiyle bulduk. Daha sonra bunu geliştirerek biz kendi projemizi yaptık ve çeşitli yarışmalara katıldık. Bundan önceki yarışmalarımızda da bazı başarılar elde ettik ama bizim asıl başarımız OKSEF bilimsel proje yarışması sonucu oldu. Bu yarışmanın sonucunda da biz Güney Amerika'ya gidiyoruz. Paraguay'a gitmeye hak kazandık. İlk bunu duyurduklarında çok sevinmiş ve inanamamıştık. Çok gurur verici.