Son Dakika Haberleri: Kirlilik Avcıları Kıyıları Temizliyor

Kirlilik Avcıları Kıyıları Temizliyor

2 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sosyal medyadan biraraya gelen ve kendilerine 'Kirlik Avcıları' adını veren çevreciler, Mandalya Plajı'nda temizlik yaptı.

Kirlilik Avcıları Kıyıları Temizliyor, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesinde, sosyal medyadan biraraya gelen ve kendilerine 'Kirlik Avcıları' adını veren çevreciler, Mandalya Plajı'nda temizlik yaptı.

Datça'da her geçen gün sayıları artan 'Kirlik Avcıları', son 1 ayda 4'üncü kıyı temizliği çalışmasını gerçekleştirdi. Grup üyesi 20 kişi, bu kez Kargı Koyu Yolu üzerinde bulunan Mandalya Plajı'nda çöp avına çıktı. Datça Belediyesi temizlik işçilerinin de destek verdiği çevreciler, 2 saat içinde torbalar dolusu çöp topladı. Atık malzemelerin arasında bulunan naylon poşetler, pet şişeler, gıda ambalajları, şişe kapakları, şırınga iğneleri ve ilaç kutuları dikkat çekti.

Datça Kirlilik Avcıları Grubu'nun kurucusu Kubilay Gezer(33), geçen yıl ekim ayında sadece birkaç kişinin katılımıyla başlayan çevre temizliği çalışmalarının, yaşam alanlarına sahip çıkmaya yönelik bir harekete dönüştüğünü söyledi. Gezer, "Bugün 12'nci etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Beş, altı kişiyle başlayan bu çalışmalarımızda şu an onlarca kişiye ulaştık. Bu hareketin ülke geneline yayılmasını istiyoruz. Umarım, tüm Türkiye sesimizi duyar ve bu hareket herkes tarafından benimsenerek, ülkemizin kıyılarına ve çevresine sahip çıkılır. Herkesi, çevresini temiz tutmayla, yaşam alanlarına sahip çıkmaya çağırıyoruz" dedi.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:15 Kaynak: DHA

Ekonomi
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