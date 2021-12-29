Üye Girişi
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR - Son Dakika

KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR

29.12.2021 10:20

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri tarafından 'Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi' projesi kapsamında yürütülen araştırmalarda aralık ayı çalışmaları tamamlandı.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) akademisyenleri tarafından 'Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi' projesi kapsamında yürütülen araştırmalarda aralık ayı çalışmaları tamamlandı. Zooplanktonları yiyerek büyüyen hamsi, çaça, sardalya ve istavrit gibi balıkların küçükken avlanmaları nedeniyle azaldığını belirten Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, bunun neticesinde, hayvansal küçük deniz mikro canlıları olan zooplanktonların ortamda bol olması nedeniyle denizanalarının son yıllarda çoğalıp, büyüdüklerine ve kirlilik baskısıyla birlikte müsilajın oluşmasına neden olduklarına dikkat çekti.

Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, 'Zooplankton miktarının az olması denizanası aşırı üremesi ve küçük pelecik balık yavrularının az miktarda olması sistemde bir tehlikeye işarettir. Bu kesin müsilaj olacak anlamında gelmemektedir. Ancak denizanalarının aşırı üremesi ve ortamda zooplankton tüketecek balık yavrularının olmaması bir sonraki aşamada yoğun kirlilik yükü ile birlikte müsilajı ortaya çıkarabilir" dedi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), bu yıl Marmara Denizi'nde görülen yoğun müsilaj sonrası araştırma için çağrı yaptı. ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Avlama, İşleme Teknolojisi Bölümü'nün bu çağrı üzerine hazırladığı 'Marmara Denizi'nde Müsilajın Pelajik ve Bentik Balıkların Erken Yaşam Evreleri Üzerine Etkisi' projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi.

Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban öncülüğünde gerçekleştirilen projede, Prof. Dr. Ali İsmen, Prof. Dr. Ugur Altınağaç, Prof. Dr. Adnan Ayaz, Prof. Dr. Uğur Özekinci, Dr. Öğretim Üyesi Alkan Oztekin, Dr. Öğretim Üyesi Fikret Çakır, Araştırma Görevlisi Yusuf Şen, Araştırmacı Umut Tuncer, gemici Osman Odabası, bursiyer Oğuzhan Ayaz, G. Erman Uğur, Tekin Demirkiran ve B. Burkay Selçuk görev aldı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden Doç. Dr. Ahsen Yüksek ise danışmanlık yaptı.

Bu ay başında başlayan, 9 ay sürecek olan proje kapsamında ekip, Marmara Denizi'nde 32 noktada balık yumurta larva araştırması ve 12 noktada ığrıp örneklemesiyle demersal juvenillerin (dip balıkları) araştırılmasını gerçekleştiriyor.

Tamamlanan çalışmanın ilk bölümünde Marmara Denizi'nde yoğun denizanası patlaması görüldü. Yavru dip balıklarında problem görülmezken, suyun üstünde yaşayan yavru hamsi, sardalya, çaça, istavrit gibi balıkların avlanma nedeniyle az miktarda olduğu belirlendi.

'YOĞUN KİRLİLİK YÜKÜ İLE BİRLİKTE MÜSİLAJ ORTAYA ÇIKABİLİR'

Avlama, İşleme Teknolojisi Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, balıkların üreme sisteminin müsilajdan nasıl etkilendiğini, balık yumurtalarının döllenip döllenmediğini ve yumurtaların açılıp larva olup olmadığını ve larvaların yavru balık haline gelip gelemediklerini araştırdıklarını ifade etti. Dr. Daban, "Aralık ile mart ayları arasında Marmara Denizi'nde 32 noktada balık yumurta larva araştırması ve 12 noktada ığrıp örneklemesiyle dipteki yavru balıkların araştırmasını gerçekleştiriyoruz. Aralık ayının ilk çalışması tamamlandı. Marmara Denizi'nin tüm çevresindeki 12 istasyondaki gözlemlerimiz sonucunda dip balıklarının üremeyi başardığı ve yavru hale geldiğini görmekteyiz. Dolayısıyla müsilajdan çok fazla etkilenmediğini anlamaktayız. Ancak şu anda görülen tek sıkıntı suyun üstünde yaşayan yavru hamsi, sardalya, çaça, istavrit gibi balıklarda. Genel olarak baktığımızda Marmara Denizi'nde aralık ayında yoğun bir denizanası patlaması görülüyor. Denizanası patlaması, aşırı üremesi ve zooplankton miktarının da çok az görülmesi sistemde sağlıksızlığı işaret etmektedir. Sistemde zooplankton miktarının az olması denizanası aşırı üremesi ve küçük pelecik balık yavrularının yani hamsi, sardalya, çaça, istavrit gibi balık yavrularını az miktarda olması sistemde bir tehlikeye işarettir. Bu kesin müsilaj olacak anlamında gelmemektedir. Ancak denizanalarının aşırı üremesi ve ortamda zooplankton tüketecek balık yavrularının olmaması bir sonraki aşamada yoğun kirlilik yükü ile birlikte müsilajı ortaya çıkarabilir" dedi.

'TEKRAR MÜSİLAJ OLUŞUR MU BUNU İZLEYECEĞİZ'

Araştırma Görevlisi Dr. İsmail Burak Daban, "Araştırma kapsamında 32 noktada gerçekleştirilen plankton çekimlerinde denizanası patlamasının ve dipte ölü olan müsilajın su dikey hareketleriyle birlikte İstanbul ile Tekirdağ- Şarköy arasında daha fazla karışarak yüzeye çıktığı, yeni bir müsilaj başlangıcı gibi görünmese de suyun pelajik kolonunda ölmüş, dibe çökmüş müsilajın havalandığı ve sağlıksız bir pelajik ortamın görüldüğü izlenmiştir. Bundan sonraki süreçte su sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte tekrar müsilaj oluşur mu bunu izleyeceğiz. Ancak oluşsa bile çok fazla miktarda balıkların erken yaşam evrelerine etki göstermediği ön görülmektedir. Proje bitiminde bütün örneklerimizi alıp, kaç tane türün dağılım gösterdiğini, bolluk ve çeşitliliklerinin ne olduğu ortaya çıkarıldıktan sonra müsilaj olmayan dönemlerle karşılaştırılıp, daha net bir sonuca varılacaktır" diye konuştu.

KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR
KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR

YORUMLAR
500

Onsekiz Mart Üniversitesi, Marmara Denizi, Müsilaj, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR - Son Dakika


Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli açılıyor         
10:54
Boşanma davasında babaya verilen ceza tartışma yarattı: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza tartışma yarattı: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:48
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak         
09:59
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32

Son Dakika Haberleri
10:52 Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
09:56 Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 10:59:53. #1.13#
SON DAKİKA: KİRLİLİK VE KÜÇÜK BALIK AVCILIĞI MÜSİLAJ OLUŞUMUNU TETİKLİYOR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement