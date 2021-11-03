Kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler - Son Dakika

Kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler

BALIKESİR - Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda Zeytin ve Zeytin Teknolojileri bölümü öğrencileri kırma zeytinin inceliklerini öğrendiler

Edremit Körfezi'nin önemli üretim ve gelir kaynaklarından birisi olan zeytin ve zeytinyağı üzerine dahilindeki bölümlerde eğitim veren Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine teorik derslerin yanı sıra pratik yapma imkanı da sunuyor. Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü öğrencileri bir yandan teorik eğitimlerine devam ederken bir yandan da zeytinciliğin inceliklerini uygulayarak öğreniyorlar.

Bölüm öğrencileri son olarak büyük rağbet gören kırma zeytin yapmanın inceliklerini öğrenciler. Çalışmalar hakkında bilgi veren Eğitim Görevlisi Mücahit Kıvrak "Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksekokulu'nda bölgemizde zeytin kırma zamanı başladığı için öğrencilerimizle kırma zeytin etkinliği yaptık. Öğrencilerimiz uygulamalı derste kırma zeytin yapıyorlar. Onlar ile birlikte birkaç farklı formda kırma zeytin yapacağız. Önce tuzluyu yapacağız, sonra tuzsuz formülasyonu var. Bu şekilde öğrencilerimizi uygulamalı olarak zeytinciliğin inceliklerini öğretiyoruz" dedi.