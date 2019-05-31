Kırmacı: "Projelerle tarımsal üretimin artmasını bekliyoruz"

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, "İl genelinde hazırlanan 22 projenin toplam maliyeti 1 milyon 568 bin 864 lira. Hibe desteği ise 785 bin lira. Bu projelerle tarımsal üretimin artmasını bekliyoruz" dedi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, "İl genelinde hazırlanan 22 projenin toplam maliyeti 1 milyon 568 bin 864 lira. Hibe desteği ise 785 bin lira. Bu projelerle tarımsal üretimin artmasını bekliyoruz" dedi.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde, 2019 Yılı 15. Etap Bireysel Sulama Sistemleri Hibe Desteği Programı kapsamında müdürlüğe 31 yatırımcı başvuruda bulundu. Başvurulardan 22 tanesi yatırımcıya ait sulama projesi uygun görülerek müdürlükçe onaylandı. Projeleri onaylanarak hibe almaya hak kazanan yatırımcılar ile hibe sözleşmeleri, İl Tarım ve Orman Müdürü Kırmacı'nın makamında imzalandı.



"22 projenin toplam maliyeti 1 milyon 568 bin 864 lira"



Sözleşmelerin imzalanması esnasında çiftçilere hitap eden Kırmacı, artan nüfus ile birlikte su ve gıda temininin dünyanın önemli sorunları arasında yer aldığını söyledi. 2019 yılında, 2 adet tamburlu yağmurlama sulama sistemi, 3 adet tarla içi damla sulama sistemi ve 17 adet yağmurlama sulama sistemine destek vererek üreticilerim daima yanında olduklarını gösterdiklerini kaydeden Kırmacı, "Yatırımcılarla, yatırımlar arasında köprü olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İl genelinde hazırlanan 22 projenin toplam maliyeti 1 milyon 568 bin 864 lira. Hibe desteği ise 785 bin lira. Bu projelerle tarımsal üretimin artmasını bekliyoruz" dedi. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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