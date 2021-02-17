Kirmasti Off Road'tan yaban hayatına destek
17.02.2021 16:40
Mustafakemalpaşa Kirmasti Off Road ekibi, sert geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına şefkat elini uzattı.
Mustafakemalpaşa Kirmasti Off Road ekibi, sert geçen kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına şefkat elini uzattı.
Olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayatını korumak ve yardımcı olmak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmaları yürüten Mustafakemalpaşa Kirmasti Off Road ekibi, Çataldağ ormanlarına çıkarma yaptı. 5 kişilik ekip, Çataldağ'ın Kocataş ve Üçtaş mevkilerine giderek, bölgedeki hayvanların beslenmleri için yem, saman ve ekmek tedarikinde bulundu. - BURSA
Son Dakika 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Müge Anlı, canlı yayına çıkmak için kendilerinden 10 bin TL isteyen adama ateş püskürdü Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek İlişki yaşadığı mesai arkadaşını öpen çalışan, Yargıtay kararıyla tazminatsız kovuldu