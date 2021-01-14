'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi - Son Dakika

'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi

14.01.2021 11:37
'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi, System.String[]

'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi Edirne'de, yaşanan şiddetli yağışların ardından su debisi 2 günde yaklaşık 20 kat artarak 'kırmızı alarm' seviyesine ulaşan Tunca Nehri'nde, su debisi düşüşü devam ediyor.

'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi

EDİRNE - Edirne'de, yaşanan şiddetli yağışların ardından su debisi 2 günde yaklaşık 20 kat artarak 'kırmızı alarm' seviyesine ulaşan Tunca Nehri'nde, su debisi düşüşü devam ediyor. Bugün itibariyle 'turuncu alarm' seviyesine gerileyen nehirde, korkulan olmadı.

Edirne'de, hafta başında etkili olan ve 2 gün boyunca aralıksız olarak devam eden şiddetli sağanak yağış sonrası, kent içerisinden geçen Tunca ve Meriç Nehirlerinin su debilerinde bir anda ciddi artışlar gerçekleşti.

Son 91 yılın en kurak dönemini geçiren Edirne'de, dip seviyeleri görerek, neredeyse akmaz durumunda seyreden nehirler, şiddetli yağışlarla beraber bir anda mevcut konumlarından, taşkın durumuna değişti.

Su debisi, 2 günde yaklaşık 20 kat artan Tunca Nehri, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı yarım adasını ve bazı köy yollarını ulaşıma kapadı. Yer yer yatağından taşan nehir, yaşamı olumsuz etkiledi ancak herhangi bir can kaybına neden olmadı.

Düşüş devam ediyor

DSİ verilerine göre; önceki gün 240 metreküp/saniyeleri aşarak 'kırmızı alarm' durumunda akan Tunca Nehri, bugün itibariyle Suakacağı ölçüm istasyonunda 164 metreküp/saniye olarak ölçülerek, 'turuncu alarm' seviyesine geriledi.

Meriç Nehri 'sarı alarm' durumunda

DSİ verilerine göre bugün saat 10.00 itibariyle Kirişhane ölçüm istasyonunda Meriç Nehri'nin su debisi 882 metreküp/saniye olarak ölçüldü. Meriç Nehri'nde 2 günden bu yuna artış devam ederken, 'sarı alarm' seviyesi henüz aşılmadı. Öte yandan, sel ve su taşkınlarını önlemek amacıyla Meriç Nehri'ne tahliye görevi görmesi amacıyla önceki yıl yapımı tamamlanan Kanal Edirne'nin de yatak seviyesinin dolduğu görüldü.

'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi
'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi
'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi
'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi

Meriç Nehri, Tunca Nehri, Edirne, Meriç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı alarm' seviyesinde akan Tunca Nehri 'turuncu alarm' duruma geriledi - Son Dakika


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