Kırmızı ayçiçekleri çiçek açtı

Trakya Üniversitesindeki (TÜ) Dünya Ayçiçeği Koleksiyonu Bahçesi'nde "Edirne kırmızısı" ayçiçekleri çiçek açtı.

TÜ Bilimsel Araştırma Projesi ve TÜBİTAK işbirliğinde iki yıl önce oluşturulan bahçede dünyadaki 60 ana ayçiçeği türü ve süs ayçiçekleri bulunuyor.

Üniversitenin Balkan Yerleşkesi'ndeki bahçede birbirinden farklı çeşit ve yapıdaki ayçiçekleri büyüme zamanın gelmesiyle çiçek açtı. Sarı tonların hakim olduğu bahçede "süs ayçiçeği" türündeki kırmızı ayçiçekleri bahçeye ayrı bir güzellik katıyor.

15-20 gün çiçekli kalıyor

TÜ Bitki Islahı Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yalçın Kaya, AA muhabirine, ayçiçeğinin anavatanı olan Amerika'dan yabani ayçiçeklerinin bahçelerde bulunduğunu ve 60 türün yetiştirildiğini belirtti.

"Ayçiçeklerimiz çiçek açtı. Burası bilimsel çalışmalar için cazip bir yer." diyen Kaya, bahçenin bilimsel çalışmaların yanında görsel açıdan da ilgi gördüğünü ifade etti.

Kırmızı ayçiçeklerinin çiçek açtığını ve farklı bir güzellik oluşturduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"Ayçiçeği normalde yağlık ve çerezlik bir bitki. Ama ayçiçeğinin dünyada en önemli büyük pazarlarından bir tanesi de süs bitkisi olması. Biz de bahçemizi değişik renklerle süslemek istedik. Bunlardan en çok Edirne kırmızısı renginde olan kırmızı ayçiçekleri ilgi çekiyor. Edirne kırmızısı, bilimsel olarak kanıtlanmış ve tarihte yerini almış. Edirne'ye özgü bir ayçiçeği olmalı bu. Kırmızı ayçiçeğini özellikle bahçemize diktik. Diğer ayçiçekleri bir hafta çiçek açarken kırmızı ayçiçeği 15-20 gündür kırmızılığını muhafaza ediyor. Amacımız ayçiçeğinin süs bitkisi de olarak şehrimizde ve ülkemizde yerini alması."