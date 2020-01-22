"Kırmızı Başlıklı Kaz" Maltepeli çocuklarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kırmızı Başlıklı Kaz' Maltepeli çocuklarla buluştu - Son Dakika

"Kırmızı Başlıklı Kaz" Maltepeli çocuklarla buluştu

6 saat önce

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepeli çocuklar için hazırladığı yarı yıl şenliğinde bugün, "Kırmızı Başlıklı Kaz" isimli müzikli çocuk oyunu sahnelendi.

Maltepe Belediyesi'nin Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepeli çocuklar için hazırladığı yarı yıl şenliğinde bugün, "Kırmızı Başlıklı Kaz" isimli müzikli çocuk oyunu sahnelendi.


Tiyatro Yeniden'in sahneye koyduğu oyunda, yerinde duramayan, şarkı söyleyip, dans ederek zıplayan sevimli kazın öyküsüne yer verildi. Minik izleyiciler, kendi masalını anlatmak isteyen ama ünlü olmadığı için kimsenin dinlemediği kazın öyküsüne kulak verdi. Minikler yarışmalı oyunla, keyifli anlar yaşadı. Oyun öncesinde ve sonrasında minik izleyiciler, sevilen çizgi film kahramanları ile bir araya geldi. Animatörler eşliğinde yüz boyama etkinliğinde eğlenen minikler, tatilin tadını doyasıya çıkarmaya devam etti. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Türkan Saylan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:40 Kaynak: İHA
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