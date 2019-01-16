Kırmızı Başlıklı Kız Müzikali İlgiyle İzlendi
28 dakika önce
Malatya'da Mercan Koleji tarafından düzenlenen Kırmızı Başlıklı Kız Çocuk Müzikali büyük ilgi gördü.
Malatya
'da Mercan Koleji tarafından düzenlenen Kırmızı Başlıklı Kız Çocuk Müzikali büyük ilgi gördü.
Mercan Koleji'nde minik öğrenciler müzik ve drama dallarında aldıkları eğitimlerini düzenlenen etkinlikte veliler ve diğer okullardan gelen arkadaşlarıyla paylaştı. Çocukların sanata karşı duyarlılığının artırılması ve yaptıklarının devamlılığı amacıyla düzenlenen etkinlik Mercan Koleji Özay Mercan Konferans Salonunda gerçekleşti. 3-7 yaş grubuna yönelik olan müzikalde Kırmızı Başlıklı Kız adlı tiyatro oyunu oynandı. Müzikalde Çocuk Üniversitesi öğrencilerinin hazırladıkları kareografiler yoğun ilgi gördü.
Malatya'daki anaokullarının isteği üzerine oyunun bir hafta sonra tekrar misafirlerin gösterimine sunulduğu belirtildi. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:30 Kaynak: İHA
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