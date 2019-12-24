Kırmızı Başlıklı Kızı sahnelediler - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – İlkokul öğrencilerine çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin eğlenceli yerler olduğunu hissettirmek amacıyla yapılan etkinlik yapıldı.



Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri; Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Seda Çavuş tarafından yürütülen Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında, Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde 23 Nisan İlkokulu Anasınıfı öğrencilerine yönelik "Kırmızı Başlıklı Kız" masalının drama etkinliğini gerçekleştirdi. Ayrıca Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nün çocuk bölümünün tasnif ve düzenlemesini yaptı.



Çocuklara kitap sevgisini aşılamak ve kütüphanelerin eğlenceli yerler olduğunu çocuklara hissettirmek amacıyla yapılan etkinliklerde; Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Çocuk Gelişimi Programı 2. sınıf öğrencileri Rumeysa Öztürk, Beyza Özcan, Kadriye Yaman, Ecenur Asil, Aslıhan Gülaçtı görev aldı.



Erken çocukluk döneminde çocukların kütüphane ile buluşturulduğu ve eğlenceli deneyimlerin yaşatıldığı programda, sanat etkinlikleri ve çeşitli canlandırmalarla çocukların sosyal duygusal gelişimleri desteklendi. İlgili ders kapsamında Aralık ayı boyunca benzer etkinliklerin, farklı okul gruplarına yönelik Düzce İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde sürdürülmesi planlanıyor. - DÜZCE