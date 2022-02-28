"Kırmızı Beyaz Kadınlar" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

"Kırmızı Beyaz Kadınlar" etkinliği gerçekleştirildi

28.02.2022 16:44

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında McDonald's Türkiye'nin "İnan Yaparsın" sloganıyla düzenlediği "Kırmızı Beyaz Kadınlar" etkinliğinin basın buluşması gerçekleştirildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında McDonald's Türkiye'nin "İnan Yaparsın" sloganıyla düzenlediği "Kırmızı Beyaz Kadınlar" etkinliğinin basın buluşması gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan reklam filminin gösterimi de yapıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen etkinliğe Fenerbahçe Opet'in milli voleybolcusu Eda Erdem Dündar ile A Milli Kadın Futbol Takımı Kaptanı Didem Karagenç, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Oğuz Uçanlar katıldı.

Toplantıda konuşan Eda Erdem Dündar, projede yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Çok keyifli oldu. Çok önemli bir farkındalığa parmak basıyor. Kadın milli takımımıza verilen destek ortada. İnsanlara yapabileceklerini göstermeye çalışıyoruz. Hepimiz zorluklarla karşılaşıyoruz, önyargılarla karşılaşıyoruz. Ülkemizde değerli kadınların olduğunu, bizlere de fırsat verildiğinde neler yapabileceğimizi gösteriyoruz." diye konuştu.

Voleybola önemli bir destek olduğuna dikkati çeken Eda Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu başarıyla orantılı bir durum. Kadın milli takımı olarak voleybol oynamayı seviyoruz. Oynarken birer görevimiz olduğunun da farkındayız. Bizlere olan destek çok önemli. Destek oldukça başarılı olabiliyorsunuz. Son yıllarda çok iyi gidiyoruz. Bize verilen desteği hissediyoruz. Destek sürdükçe kadın milli takımı olarak getirdiğimiz çıtayı daha yukarı çıkarmaya devam edeceğiz. Hepimiz rol modeliz, hepimizin sorumlulukları var. İyi nesiller yetiştirmek adına bizlerin de örnek olması gerekiyor."

Didem Karagenç ise her zaman kadınların içindeki potansiyeli çıkarması ve hayallerinin peşinde koşturması için cesaret ve ilham vermeye çalıştıklarını vurgulayarak, "Bunu farklı branşlarda yapmaya çalıştık. Aynı amaç altında çalıştık, McDonald's desteği önemli ve özeldi." değerlendirmesinde bulundu.

McDonald's desteğinin gelmesiyle maç yayınlarının başladığına dikkati çeken Didem, "Bu genç kızlara ilham ve rol model olmamız adına önemliydi. Daha çok kıza el uzatabildik. Hem kendi adıma hem tüm kadınlar adına teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu proje de amacına ulaşır ve güzel işler başarırız." ifadelerini kullandı.

Kadın milli futbol takımı olarak voleybolun gerisinde olduklarını aktaran Didem, "Emekleme sürecindeyiz, yeni koşmaya başladık. McDonald's Türkiye'nin bize verdiği destekle ilk defa kadın milli takımının resmi sponsoru oldu. Bize değer ve önem verildiğini hissettik. Bunu hisseden kadın milli futbolcular işine dört elle sarılmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Oğuz Uçanlar da milli takım sponsorluğu kapsamında şu ana kadar en yüksek sesi kadın futbolcular ve voleybolcular için çıkardıklarını belirterek, "Kadın A Milli futbolcularımızın maçlarını canlı olarak ekrana getirdik. Bu alanda sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdik. Şirket çalışanları içinde, emeklerine daima saygı duyduğumuz ve destek vermekten asla çekinmediğimiz kadın çalışanlarımızın oranını 2023 sonuna kadar yüzde 51'e yükseltmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Her zaman kadınların yanında olacaklarını kaydeden Uçanlar, "Türkiye'de var olduğumuz sürece, destek gördüğümüz sürece; özellikle ticari olmayan reklamları yayabildiğimiz sürece gocunmadan bu çabalara devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Kırmızı Beyaz Kadınlar etkinliği gerçekleştirildi
Kırmızı Beyaz Kadınlar etkinliği gerçekleştirildi
Kırmızı Beyaz Kadınlar etkinliği gerçekleştirildi

YORUMLAR
500
Huawei'den akıllı saatlerde indirim kampanyası Huawei'den akıllı saatlerde indirim kampanyası Aydemir: '28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz' Aydemir: '28 Şubat zihniyetini telin ediyoruz'

Dünya Kadınlar Günü, Türkiye, Milli, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kırmızı Beyaz Kadınlar' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:39 17 yaşındaki genç kız, "Seni kaçırıp, evleneceğim" diyen 40 yaşındaki adamı öldürdü
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
16:53 Cristiano Ronaldo performansıyla hayal kırıklığı yarattı! 10 maçta sadece 1 gol attı
16:29 Belarus'ta yapılan müzakereden ilk bilgiler! Ukrayna, Rusya'nın Kırım dahil her yerden çekilmesini istedi! Rusya: Taleplerimizi açıklamayacağız!
16:23 Köy, toprağın altından gelen inleme sesleriyle ayağa kalktı! İneği toprağı kazarak kurtardılar
16:17 Çeçen lider Kadirov Batılı ülkelere seslendi: Rusya'ya yaptırım uygulamak o kadar saçma ki
16:15 Evlenme bahanesiyle dolandırıldı, baba yadigarı evi sattı, gelinlikle Müge Anlı'dan yardım istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 17:43:48. #1.13#
SON DAKİKA: "Kırmızı Beyaz Kadınlar" etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement