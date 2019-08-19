Kırmızı beyazlı gençlerden örnek davranış
1 saat önce
ANTALYASPOR U19 takımı, deplasmanda Göztepe U19 takımını 3-1 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
ANTALYASPOR U19 takımı, deplasmanda Göztepe U19 takımını 3-1 mağlup etti. Kırmızı beyazlı takım, karşılaşma sonrası soyunma odasını temizleyerek ayrıldı. Stat görevlileri soyunma odasının fotoğrafını çekip paylaşırken, genç oyuncuların davranışı takdir topladı.
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U-19 takımı deplasmandan Göztepe ile karşılaştı. İzmir Kemalpaşa
Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Yılmaz'ın golüyle Göztepe 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Antalyaspor U19 takımı, Mert (2) ve Mikail'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 tamamladı. Cihat Güller
yönetimindeki takım, galibiyet sevincini soyunma odasında doyasıya yaşadı. Kırmızı beyazlı ekip kente dönmeden önce soyunma odasını temizledi. Stat görevlileri Antalyaspor soyunma odasının fotoğrafını çekerek paylaştı. Kırmızı beyazlı ekibin davranışı takdir topladı.
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