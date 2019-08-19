Son Dakika Haberleri: Kırmızı beyazlı gençlerden örnek davranış
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Kırmızı beyazlı gençlerden örnek davranış

1 saat önce

ANTALYASPOR U19 takımı, deplasmanda Göztepe U19 takımını 3-1 mağlup etti.

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ANTALYASPOR U19 takımı, deplasmanda Göztepe U19 takımını 3-1 mağlup etti. Kırmızı beyazlı takım, karşılaşma sonrası soyunma odasını temizleyerek ayrıldı. Stat görevlileri soyunma odasının fotoğrafını çekip paylaşırken, genç oyuncuların davranışı takdir topladı.
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi ilk hafta maçında Antalyaspor U-19 takımı deplasmandan Göztepe ile karşılaştı. İzmir Kemalpaşa Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını Yılmaz'ın golüyle Göztepe 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Antalyaspor U19 takımı, Mert (2) ve Mikail'in attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 tamamladı.
Cihat Güller yönetimindeki takım, galibiyet sevincini soyunma odasında doyasıya yaşadı. Kırmızı beyazlı ekip kente dönmeden önce soyunma odasını temizledi. Stat görevlileri Antalyaspor soyunma odasının fotoğrafını çekerek paylaştı. Kırmızı beyazlı ekibin davranışı takdir topladı.


Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:21 Kaynak: DHA
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