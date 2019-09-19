Son Dakika Haberleri: Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevap
Son Dakika Genel Haber

Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevap

1 saat önce

Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevapGAZİANTEP - Türkiye'nin her yerinde yemeklere renk ve tat vermek için kullanılan ve son dönemlerde Gaziantep ile Kahramanmaraş'ı karşı karşıya getiren toz 'kırmızı biber' ile ilgili tartışmalara son noktayı koyacak buluşma Ankara'da gerçekleşti.

Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevap

GAZİANTEP - Türkiye'nin her yerinde yemeklere renk ve tat vermek için kullanılan ve son dönemlerde Gaziantep ile Kahramanmaraş'ı karşı karşıya getiren toz 'kırmızı biber' ile ilgili tartışmalara son noktayı koyacak buluşma Ankara'da gerçekleşti. Ankara'da buluşan her iki kentin yetkililerinden birliktelik mesajı verildi.

Gaziantep'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'de gerçekleşen hasat ile başlayan kırmızı biber tartışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, Ankara Ticaret Odası tarafından Ankara'da düzenlenen 2. Uluslararası Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi'nde yer alan Kahramanaş ve Şanlıurfa standını ziyaret etti. Fatma Şahin, Kahramanmaraş standı yetkilileri ile birlikte sohbet etti. Yöresel ürünler hakkında bilgi verilen Fatma Şahin, stant yetkililerini de Maraş biberine coğrafi işaret alınması nedeniyle de tebrik etti. Şahin, "Bir lokantaya restorana girdiğimiz zaman biberin rengine bakarız. Çünkü rengi kalitesi hakkında bilgi verir. Önemli olan biberin kalitesi ve bu kalitenin dünyaya duyurulmasıdır. Bacınız olarak, Maraş biberi için de emrinizdeyiz. Hepimiz bu toprakların insanıyız" diye konuştu.

Fatma Şahin daha sonra ise Şanlıurfa standını gezdi.

Kırmızı biber tartışmasında tatlı cevap

Kahramanmaraş, Gaziantep, Türkiye, Ankara, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tartıştığı eşini, çocuğunun gözleri önünde bıçaklayarak öldürdü
70 milyon yıllık mağaranın duvarlarına yazı yazarak zarar verdiler Türkiye, Doğu Akdeniz konusunda Rumları uyardı: Türk kıta sahanlığında arama yapılmayacak Erdoğan'la görüşen Şamil Tayyar'dan açıklama: Pelikan'ın P'si bile geçmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 22:31:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı biber tartışmasında "tatlı" cevap
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]