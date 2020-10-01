Kırmızı biberleri özel kerpiç evde geleneksel yöntemle kurutuyorlar - Son Dakika

Kırmızı biberleri özel kerpiç evde geleneksel yöntemle kurutuyorlar

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde üretilen kırmızı biberler, "kurutma evi"nde geleneksel yöntemle kurutulup değirmenlerde toz haline getiriliyor.

Kırmızı biberleri özel kerpiç evde geleneksel yöntemle kurutuyorlar, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde üretilen kırmızı biberler, "kurutma evi"nde geleneksel yöntemle kurutulup değirmenlerde toz haline getiriliyor.

Tarladan özenle toplanan biberler, köylünün ortak kullanım alanı olan iki katlı kerpiç yapıya getirilerek alt katta yakılan sobalar yardımıyla kurutuluyor.

Bölgede tek kalan yapıya ürünlerini getiren üreticiler, odunla yaktıkları ateşi her gün kontrol ediyor.

Biberler, sonbaharda yapılan kurutma işleminin ardından değirmenlere götürülerek öğütülüp kırmızı toz bibere dönüştürülüyor.

Köy muhtarı Şevki Uysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Manav olduklarını, atalarından kalan geleneksel kurutma yöntemini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Dededen toruna sürdürülen geleneğin son demlerini yaşadığını belirten Uysal, "Bu işlem köyde çok önceden her hanede yapılıyordu. Kurutma evi tek kaldı, bunu yapan insan da çok az. Kurutma işlemi bir ay sürüyor. Daha sonra çuvallayıp ürünümüzü değirmende öğütüyoruz. Bu şekilde satışa hazır hale geliyor." diye konuştu.

"Bizden sonra bu yöntemin devam etmesi biraz zor"

Üretici Bekir Erdoğan da kırmızı biberleri güneşte kurutmak yerine, kurutma evine getirdiğini anlattı.

Dedesinden öğrendiği bu yöntemle ürünün daha kaliteli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Tarladan aldığımız biberi buradaki eve getiriyoruz. Sobalar yardımıyla biberin kurumasını sağlıyoruz. Tek katlı ve sadece kurutma işlemi için yapılan bu evler yıllarca bize hizmet etti. Meşakkatli olduğu için son yıllarda çoğu arkadaşımız bu yöntemi bıraktı. Köyümüzde önceden sadece bu iş yapılırdı, çeşitli nedenlerle insanlar bıraktı ama biz ata mesleğimizi devam ettiriyoruz. Bizden sonra bu yöntemin devam etmesi biraz zor. Bu işi yapan bir tek biz kaldık, bizden sonra pek kimse yapmaz diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Osmaneli, Bilecik, Düzmeşe, Manav, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kırmızı biberleri özel kerpiç evde geleneksel yöntemle kurutuyorlar - Son Dakika Ekonomi


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