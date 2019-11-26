Son Dakika Haberleri: Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı
Son Dakika Güncel Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı - Son Dakika

Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı

6 saat önce

KİLİS'te sınırı yasa dışı yollarla geçen Özbekistan ve Kazakistan uyruklu 2 kişi ile 3 çocuk askerler tarafından yakalandı.

Kırmızı Bülten ile aranan DEAŞ'lı Kilis'te yakalandı, System.String[]

KİLİS'te sınırı yasa dışı yollarla geçen Özbekistan ve Kazakistan uyruklu 2 kişi ile 3 çocuk askerler tarafından yakalandı. Terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu öğrenilen şüphelilerin 1'inin Irterpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile arandığı belirlendi.

Güvenlik güçleri Suriye'deki bir grup teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçeceği bilgisi üzerine harekete geçti. Sınır hattında güvenlik önlemi alan askerler sınırı geçen Kazakistan uyruklu A.A. ile Özbekistan uyruklu B.U. isimli kadını yanındaki 3 çocukla birlikte yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu, A.A.'nın ise Interpol tarafından 'Kırmızı Bülten' ile arandığı belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, B.U. ise 3 çocuğu ile birlikte İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Kazakistan, Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:35 Kaynak: DHA
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