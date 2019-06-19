Son Dakika Haberleri: Kırmızı bülten ile aranan terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Kırmızı bülten ile aranan terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi

38 dakika önce

Kırmızı kategoride aranan ve başına 4 Milyon TL ödül koyulan orta saha eyalet sorumlusu terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi.

Kırmızı bülten ile aranan terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi, System.String[]
Kırmızı kategoride aranan ve başına 4 Milyon TL ödül koyulan orta saha eyalet sorumlusu terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada merkeze bağlı Kayadağ Köyünde yürütülen operasyon kapsamında kırmızı kategoride aranan teröristin ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Bitlis Valiliği İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, Bitlis ili Merkez ilçesi Kayadağ köyü kırsalında Şehit Jandarma Onbaşı Hakan Işık 2019-60 operasyonu icra edilmiştir. İcra edilen operasyon kapsamında; kırmızı kategoride 4 Milyon TL ödülle aranan Ali Piling kod adlı Şerif Yakut isimli sözde orta saha eyalet sorumlusu örgüt mensubu, silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:43 Kaynak: İHA
Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bronzlaşmak için kakao yağı kullanıyorlar! Kilosu 120 TL Aylık 4 bin 500 TL bursla staja başladılar Nijerya'da çobanlarla çiftçiler arasında çatışma çıktı: 13 ölü Erdoğan: Mursi'nin ölümü normal değil

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 02:21:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı bülten ile aranan terörist Bitlis'te ölü olarak ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]