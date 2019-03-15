Son Dakika Haberleri: Kırmızı Bülten' ile Aranırken Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Adliyede (Tekrar)

Kırmızı Bülten' ile Aranırken Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Adliyede (Tekrar)

1 saat önce

BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist, adliyeye sevk edildi.

Kırmızı Bülten' ile Aranırken Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Adliyede (Tekrar), System.String[]
BURSA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. 13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi. A.A.M., emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:43 Kaynak: DHA

Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı Futbol Turnuvasında Sahaya Giren At Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bursa'ya Tedavi Olmaya Geldi, Hastane Çıkışı Düşüp Hayatını Kaybetti Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı: 35 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 13:22:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı Bülten' ile Aranırken Bursa'da Yakalanan Deaş'lı Kadın Terörist Adliyede (Tekrar)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]