Kırmızı Bültenle aranan 4 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirildi - Son Dakika

Kırmızı Bültenle aranan 4 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 şahsın İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda 9 Temmuz 2020 tarihinde ülkemize iadesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı suçlardan kırmızı bültenle aranan 4 şahsın İnterpol-Europol Daire Başkanlığının çalışmaları sonucunda 9 Temmuz 2020 tarihinde ülkemize iadesi gerçekleştirildiğini açıkladı.

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Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kırmızı bültenle aranan şahıslardan, Hollanda'dan ülkemize gönderilecek olan uyuşturucu maddelerin Hollanda'dan temin edilip nakliyecilere teslim etme aşamalarıyla ilgilendiği tespit edilen Kemal Kahya isimli şahıs Hollanda ülkesinde, PKK/KCK terör örgütünün Kuzey Irak'taki kamplarında aktif yer alan ve 2015 yılında Diyarbakır-Sur/Hendek olaylarında M-16 marka uzun namlulu silahlarla faaliyet yürüterek Silopi'deki mahallelerde silah ve mühimmat dağıtımı yaparak güvenlik güçleriyle çatışmaya giren Bedran Cudi kod adlı Hicri Mamaş isimli şahıs, Belarus ülkesinde, 2010 yılı Şubat ayı içerisinde Muğla- Bodrum'da 15 yaşından küçük bir kız çocuğunu alıkoyarak birden fazla cinsel istismarda bulunan ve hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' suçlarından aranan Samet Ardıç isimli şahıs Kırgızistan ülkesinde, Elazığ ilinde uyuşturucu kullanıcılarına temin etmekte olduğu uyuşturucu maddeyi fırın dükkanından çıkardığı esnada kolluk kuvvetlerimizce 17.900 gr toz esrarla yakalanan ve Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle kırmızı bülten ile aranan Ramazan Zor isimli şahıs Hollanda ülkesinde, yakalanarak ülkemize iadeleri gerçekleştirildi."

(İHA)

Emniyet Genel Müdürlüğü, Hollanda, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 18:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırmızı Bültenle aranan 4 şahsın ülkemize iadesi gerçekleştirildi - Son Dakika
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