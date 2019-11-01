Son Dakika Haberleri: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın, Kilis'te yakalandı
Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın, Kilis'te yakalandı

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın, Kilis'te yakalandı

6 saat önce

KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda geçtiği belirlenen 2 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk, jandarma ekiplerince yakalandı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı 2 kadın, Kilis'te yakalandı, System.String[]

KİLİS'te, yasa dışı yollarla yurda geçtiği belirlenen 2 kadın ve yanlarındaki 3 çocuk, jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan kadınların Rus vatandaşı oldukları ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sınırı yasa dışı yollarla geçip yurda giren kişilerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Suriye sınırındaki Duruca köyünde düzenledikleri operasyonla yurda kaçak yollarla girdiklerini belirlediği 2 kadın ve 3 çocuğu yakaladı. Gözaltına alınıp, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kadınların kimlik kontrolünde Rus vatandaşı E.K. ile E.S. olduğu ve terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları gerekçesi ile Interpol tarafından kırmızı bültenle arandıkları tespit edildi.Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Interpol işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:44 Kaynak: DHA
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