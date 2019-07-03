Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı Fransızlar yakalandı
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Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken 9 çocukla birlikte yakalanan 3 Fransa vatandaşının DEAŞ üyesi olduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 05:19 Kaynak: İHA
'den Türkiye
'ye geçmeye çalışırken 9 çocukla birlikte yakalanan 3 Fransa
vatandaşının DEAŞ üyesi olduğu ve kırmızı bültenle arandığı bildirildi. Kilis
İl Emniyet Müdürlüğü
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, Suriye sınırından illegal yollarla Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan 9'u çocuk 12 Fransa vatandaşını yakaladı. Yapılan incelemelerde yakalanan yetişkinler C.A., J.C. ve M.D.'nin DEAŞ'lı oldukları, haklarında "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri" konulu tahdit kodları bulunduğu ve Fransız makamları tarafından "Kırmızı Bülten" ile arandıkları tespit edildi. Yakalanan şahıslar sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - KİLİS
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