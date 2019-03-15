Son Dakika Haberleri: Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Kadın Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Bursa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonda gözaltına alınan ve Danimarka polisi tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu kadın adli makamlara sevk edildi.

Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Kadın Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Bursa Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan müşterek operasyonda gözaltına alınan ve Danimarka polisi tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu kadın adli makamlara sevk edildi.

Bursa TEM ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda Suriye'de DEAŞ örgütü içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M. isimli kadının Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ikamet ettiği belirlendi. Yapılan operasyonla gözaltına alınan A.A.M.'nin Danimarka'da kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. DEAŞ mensubu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Kadının savcılık sorgusu devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Danimarka, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kavga Ettiği Kocasını Önce Bıçakladı, Sonra Ölmemesi İçin Yalvardı Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı

Genç Kadının Uçakta Yaşadığı Rezalet Dünya Gündemine Oturdu! Futbol Turnuvasında Sahaya Giren At Korku Dolu Anlar Yaşattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 11:38:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Kadın Adliyeye Sevk Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]