Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Kadın Şüpheli Yakalandı
53 dakika önce
Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kadın, Bursa'da yakalandı.
Suriye
'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kadın, Bursa
'da yakalandı. Bursa Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye
'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen A.A.M'nin saklandığı eve operasyon düzenledi. Merkez Yıldırım
ilçesindeki söz konusu evde gözaltına alınan kadının Lübnan
asıllı Danimarka
vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi.
Zanlının yakalandığı evde yapılan aramalarda, sahte Danimarka pasaportu ele geçirildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirilen A.A.M'nin işlemleri sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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