Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı

16.10.2020 15:14

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı

ADANA - İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Adana'da yakalanan DEAŞ'lı kadın tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransa'nın DEAŞ'a üye olduğu için hakkında tutuklama kararı çıkardığı ve İnterpol tarafından da kırmızı bültenle aranan Tunus uyruklu Fransa vatandaşı Soumaya Raissi'yi sahte Suriye kimliği ile merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı hücre evinde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Soumaya Raissi çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı

İnterpol, Adana, Kadın, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı kadın tutuklandı - Son Dakika

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