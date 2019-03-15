Son Dakika Haberleri: Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Şüpheli Adliyeye Getirildi

Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Şüpheli Adliyeye Getirildi

2 saat önce

Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Bursa'da gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, adliyeye getirildi.

Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Şüpheli Adliyeye Getirildi, System.String[]
Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Bursa'da gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, adliyeye getirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilerek gözaltına alınan A.A.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenilen kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:22 Kaynak: AA

Bursa, Suriye, Güncel
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