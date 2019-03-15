Kırmızı Bültenle Aranan Deaş'lı Şüpheli Adliyeye Getirildi

Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Bursa'da gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, adliyeye getirildi.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranırken Bursa'da gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın, adliyeye getirildi.



Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından, Suriye'de bulunduğu dönemde terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyet gösterdiği ve Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilerek gözaltına alınan A.A.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı olduğu ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenilen kadın şüpheli adliyeye sevk edildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı

Futbol Turnuvasında Sahaya Giren At Korku Dolu Anlar Yaşattı

Bursa'ya Tedavi Olmaya Geldi, Hastane Çıkışı Düşüp Hayatını Kaybetti

Cenazeye Giden Otobüs Yan Yattı: 35 Yaralı