Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist tutuklandı - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Kilis'te yakalanan DEAŞ mensubu terörist tutuklandı.

Kırmızı bültenle aranan ve yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Kilis'te yakalanan DEAŞ mensubu terörist tutuklandı. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis'teki Alsancak Hudut Karakol sorumluluk sahasında Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir kişi tespit edildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı hudut birliklerince yakalanan Özbekistan uyruklu A.R.S'nin DEAŞ üyesi olduğu ve kırmızı bültenle arandığı belirlendi. Terörist, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen terörist A.R.S, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım

Eski Galatasaraylı Didier Drogba'nın eşini aldattığı görüntüler ortaya çıktı

Selçuk Özdağ'dan evinin önündeki saldırı sonrası ilk açıklama: Beş kişiydiler, ikisi sopalarla vururken biri silah tutuyordu

Paylaşımlarından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Öykü Serter'den ilk açıklama: Şereftir

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi gerçekleşti

Can Yaman'ın giydiği kabanın fiyatı dudak uçuklattı

Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı

"Sevgilim beni İrem Derici ile aldattı" iddiasıyla gündeme gelen fenomen Gökçe Yıldırım, bu sefer de kalça dansı yaptı