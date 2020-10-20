Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı

20.10.2020 12:56
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı, System.String[]

FRANSA'da kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'ye (30), yakalandığı Adana'da kalacak ev ayarladığı öne sürülerek gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Feyzullah Y. (23), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

FRANSA'da kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'ye (30), yakalandığı Adana'da kalacak ev ayarladığı öne sürülerek gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest kalan Feyzullah Y. (23), savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle Fransa'da hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan, Tunus kökenli, Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını belirledi. Ekipler, 14 Ekim'de düzenlediği operasyonla Raissi'yi kaldığı hücre evinde yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyete götürülen Raissi'nin Interpol tarafından 'çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır' notuyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raissi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SURİYELİ SANDIM, YARDIM ETMEK İÇİN EV AYARLADIM'Soumaya Raissi'ye Adana'da kalması için ev ayarlayan Feyzullah Y. de polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. DEAŞ'ın sözde 'Türkiye emiri' Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu iddia edilen ve daha önce de düzenlenen DEAŞ operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenilen Feyzullah Y., ifadesinde, suçlamaları reddederek, "Kadını Suriyeli sandım. Yardım etmek için ev ayarladım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.SAVCILIĞIN İTİRAZIYLA TUTUKLANDI

DEAŞ üyesi Somaya Raissi'nin, Adana'da kaldığı evi 1,5 ay önce internet üzerinden aylık 700 liraya kiraladığı belirlenen şüpheli Feyzullah Y.'nin, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılığın yaptığı itiraz, bir üst hakimlikçe kabul edildi. Bunun üzerine hakkında tutuklama kararının çıkarılmasının ardından Feyzullah Y., polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., cezaevine gönderildi.


Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı

Fransa, Terör, Adana, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı teröriste yardım zanlısı, itiraz üzerine tutuklandı - Son Dakika

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