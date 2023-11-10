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Kırmızı bültenle aranıyordu! Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Dritan Rexhepi, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranıyordu! Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Dritan Rexhepi, İstanbul'da yakalandı

10.11.2023 11:07  - Güncelleme: 11:16

Kırmızı bültenle aranan dünyaca ünlü uyuşturucu karteli Kompanio Bello'nun lideri Dritan Rexhepi, İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Kartel Operasyonu" ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca kırmızı bültenle aranan ve Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi'nin yakalandığını duyurdu.

"ÜLKEMİZİ ZEHİR TACİRLERİNDEN TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Yerlikaya'nın açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'da düzenlenen Kartel operasyonu ile İtalya ve Arnavutluk makamlarınca Kırmızı Bülten'le aranan ve Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan "KOMPANİO BELLO" isimli uyuşturucu Kartelinin lideri Dritan Rexhepi yakalandı. Aziz Milletimiz bilmesini isterim ki; Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız!

Kırmızı bültenle aranan dünyaca ünlü uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, İstanbul'da yakalandı

HAKKINDA BİRÇOK SUÇLAMA VAR

Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkiyatı yapan uluslararası Kompanio Bello isimli uyuşturucu kartelinin lideri Dritan REXHEPI, İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından KIRMIZI BÜLTEN ile iadesi amacıyla uluslararası seviyede aranıyordu.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GİRİŞ YAPMIŞ

Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğümüz tarafından uluslararası takibe alınan Zehir Tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Benjamin Omar PEREZ GARCIA ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi. Dritan REXHEPI'nin yakalanması için hemen Kartel operasyonu yapıldı.

Kırmızı bültenle aranan dünyaca ünlü uyuşturucu kartelinin lideri Dritan Rexhepi, İstanbul'da yakalandı

BEYLİKDÜZÜ'NDE YAKALANDI

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube, İstihbarat Şube, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerimizce ortaklaşa yapılan çalışmalarla veİtalyan Polisiyle yapılan istihbarat paylaşımları sonucu kartel liderinin yeri belirlendi. İstanbul Beylikdüzü'nde yapılan Kartel Operasyonuyla yakalandı. Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Gözlerinden Öpüyorum. Milletimizin duaları sizinle. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Uyuşturucu Tacirleriyleve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla artarak devam edecek"

İçişleri Bakanlığı, Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırmızı bültenle aranıyordu! Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Dritan Rexhepi, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırmızı bültenle aranıyordu! Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Dritan Rexhepi, İstanbul'da yakalandı - Son Dakika
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