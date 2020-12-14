Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist sınırda yakalandı - Son Dakika

Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalıştığı bildirilen şahıs, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi.

Yapılan inceleme sonucunda C.G.'nin Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran 'Fırkatul Gurba' isimli yapı içinde yer aldığı belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında, Suriye'den Türkiye 'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. adlı terörist yakalandı.

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