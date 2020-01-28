KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İRANLI RAPÇI İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İRANLI RAPÇI İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI - Son Dakika

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İRANLI RAPÇI İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul'da gözaltına alındı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN İRANLI RAPÇI İSTANBUL'DA GÖZALTINA ALINDI, System.String[]

Ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo, İstanbul'da gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanmaya teşvikten ülkesinde kırmızı bültenle aranan İranlı rap müzik sanatçısı Amır Hosseın Maghsoudloo(33) bugün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Türkiye'ye 20 Temmuz 2019 tarihinde girdiği belirlenen Maghsoudloo'nun, vize süresinin dolmasına rağmen yasadışı bir şekilde Türkiye'de kalmaya devam ettiği belirlendi. İranlı rap sanatçısının uyuşturucu kullanmaya teşvik etme suçundan dolayı 24 Eylül tarihinden itibaren İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı öğrenildi. Rap sanatçısının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, İranlı rapçının gözaltına alındığı görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüler


- İstanbul
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:55 Kaynak: DHA
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