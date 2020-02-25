Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve... - Son Dakika

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Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve...
6 saat önce
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:42 Kaynak: AA
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur- Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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