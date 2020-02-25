Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve... - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur- Kerkük eyalet sorumlusu Yahya Duman, MİT ve TSK 'nın Sincar'daki operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor