Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in... - Son Dakika

Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur- Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

İngiltere'de terör örgütü PKK yasağına TAK ve HPG de dahil ediliyor