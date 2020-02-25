Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in... - Son Dakika

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Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in...
6 saat önce
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur-Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:50 Kaynak: İHA
Kırmızı bültenle aranan PKK/KCK'nın sözde Mahmur- Kerkük sorumlusu Yahya Duman, TSK ve MİT'in Sincar'da gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi. - ANKARA
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